Een groep boeren is donderdagavond met de trekker naar Den Haag gereden voor een spontaan boerenprotest. In de Hofstad wordt donderdagavond gestemd over maatregelen op het gebied van veevoer en stikstofreductie. Ook in andere delen van het land wordt geprotesteerd.

Minister Carola Schouten van Landbouw wil dat de hoeveelheid ruw eiwit die een melkveehouder via krachtvoer aan zijn of haar koeien mag geven, begrensd wordt. Op die manier moet de stikstofuitstoot van de landbouw ingedamd worden.

De boeren verzamelen zich in de omgeving van het Binnenhof om daar actie te voeren tegen de maatregelen. Het zou gaan om ongeveer twintig trekkers. Het Binnenhof is inmiddels afgezet door de politie. In totaal zijn er volgens de voorman van Farmers Defence Force (FDF) zo'n tweehonderd boeren in de stad.

Een woordvoerder van Defensie bevestigt aan NU.nl dat op verzoek van burgemeester Jan van Zanen 25 vrachtwagens als blokkades zijn ingezet. Hierbij zijn vijftig tot zestig militairen betrokken. Volgens de woordvoerder blijven de blokkades staan, zolang de politie dat nodig acht.

Iets na 21.30 uur gaf de politie de boeren toestemming om tot 22.00 uur bij het Buitenhof te demonstreren. Boeren die nog onderweg zijn, mogen zich verzamelen op het Malieveld. Wel moeten ze hun voertuigen ergens anders parkeren. Agenten begeleiden het protest. Rond 22.30 uur stonden de boeren er nog.

Ook in onder meer Groningen, Breda en Leeuwarden zijn meerdere trekkers gesignaleerd. Delen van Groningen zijn preventief afgesloten. Boeren zouden vanuit het hele land al onderweg zijn om zich vrijdagochtend bij de demonstratie in Den Haag aan te sluiten.

89 Boeren verzamelen zich op trekkers rond Binnenhof voor spontaan protest

Farmers Defence Force roept op tot "wilde acties"

FDF heeft leden opgeroepen om donderdagavond "wilde acties" te voeren door het land of om naar Den Haag te komen. Ook het bestuur heeft aangekondigd op het Binnenhof te staan. De groep hoopt op die manier de stemming te beïnvloeden. Ook wil FDF dat de actie nu al plaatsvindt, omdat in Den Haag vrijdag het politiek reces begint.

Stichting Bouw in Verzet laat op Facebook weten FDF te steunen in de actie. De stichting roept leden op zich aan te sluiten bij het protest.

Agractie ondersteunt het protest niet. De actiegroep wil de stemming eerst afwachten en is van plan om vrijdag actie te voeren. Wel vraagt de groep zijn leden meteen in actie te komen als rond middernacht blijkt dat de stemming negatief voor ze uitpakt.

Volgens Agractie zijn hiervoor al voorbereidingen genomen. Zo zouden er een podium en sprekers geregeld zijn. Ook vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur is de groep van plan te demonstreren.