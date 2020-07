Instanties die betrokken waren bij de huisvesting en begeleiding van de verdachte van de dood van de achttienjarige Rik van de Rakt in Oss, hebben veel fouten gemaakt. Dat concludeert de gemeente Bernheze donderdag op basis van een rapport van onderzoeksbureau Necker van Naem.

Uit het rapport blijkt dat informatie niet goed werd gedeeld en dat de instanties langs elkaar heen werkten. Hierdoor had de gemeente Bernheze beperkte informatie om een goede inschatting te maken wat er aan hulpverlening en huisvesting nodig was voor de verdachte, een statushouder uit Heesch.

De privacy van de verdachte werd daarnaast boven de veiligheid van de samenleving gezet. "De gemeente krijgt vanwege privacyregels geen inzicht in het medische dossier en kreeg bij de toewijzing beperkte informatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en het AZC", schrijft de gemeente op basis van het rapport.

Ook zouden gemeenten geen mogelijkheid hebben om het COA te vragen naar overplaatsing naar een andere gemeente als blijkt dat de eigen gemeente niet voldoende is toegerust voor de problematiek die speelt bij de statushouder.

'Informatiedeling op landelijk niveau onder de loep'

"We willen als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen in het goed huisvesten en ondersteunen van statushouders. Zeker als het gaat om mensen met complexe sociaal-medische problematiek", zegt burgemeester Marieke Moorman in een reactie op de bevindingen.

"Maar dan moeten we daartoe wel voldoende in staat worden gesteld. Met de huidige afspraken en regels wordt dat bemoeilijkt. Hier hebben ook andere gemeenten mee te maken. Ik pleit er daarom voor dat het systeem van toewijzing en informatiedeling op landelijk niveau onder de loep wordt genomen."

Van de Rakt was op zondag 19 april op weg naar zijn werk in een zorginstelling. Rond 7.45 uur werd hij zwaargewond naast zijn fiets op straat gevonden. Kort daarna overleed hij aan zijn verwondingen.

Later die ochtend reageerde de politie op een melding over een man die in verwarde toestand op het spoor bij station Oss zou lopen. De man werd op het perron aangetroffen met zijn fiets, waar bloeddruppels op zaten. Op de bagagedrager had hij een mes.

De verdachte is een statushouder uit Heesch met een verblijfsvergunning voor vijf jaar, die verward gedrag zou hebben vertoond. De man is een bekende van de politie.