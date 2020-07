Klusjesman Josef B. heeft donderdag verklaard dat de afzondering van het gezin in de boerderij in Ruinerwold slechts van tijdelijke aard zou zijn. De vader van de kinderen zou "de situatie voor de kinderen gaan oplossen", zo vertelde de man bij een tussentijdse zitting in de rechtbank in Assen.

De afzondering van het gezin zou "geestelijke redenen" hebben, zo ging de 59-jarige man verder.

De uit Oostenrijk afkomstige klusjesman zou naar eigen zeggen amper contact hebben gehad met de zes kinderen in de boerderij. Slechts twee van hen zou hij weleens hebben gesproken, en pas toen ze al volwassen waren. "Dus hoe kan ik ze dan vastgehouden hebben, ik snap er geen reet van", aldus de klusjesman.

Later zou hij ook met een derde kind hebben gesproken. Dat was toen de vader van de inmiddels volwassen kinderen, Gerrit Jan van D., een beroerte had gekregen. "Hij (een van de kinderen, red.) zei toen wat er moest gebeuren en wat ik moest regelen."

Volgens B. is de vervolging een soort heksenjacht en hebben de media veel schuld in wat er nu gebeurt. "Want wat is er nu eigenlijk aan de hand geweest? Helemaal niets."

Onderzoeken naar psyche nog niet vergevorderd

De onderzoeken naar de geestestoestanden van de verdachten hebben nog geen vorderingen gemaakt, zo is donderdag ook gebleken.

Van D. zou samen met B. worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum zodat onderzoek gedaan kon worden naar hun interactie, maar vanwege de toestand van de vader van de kinderen kon dit niet plaatsvinden. B. is wel opgenomen, maar weigert onderzoek. "Ik heb vier woorden gezegd", aldus de klusjesman. "Ja, nee, goedemorgen en goedemiddag. Maar dat was per ongeluk."

B.'s advocaat, Yehudi Moszkowicz, hekelt het feit dat zijn cliënt nog altijd vastzit terwijl nog niet duidelijk is wat zich nu precies heeft voorgedaan in de boerderij. Hij zegt dat de zes kinderen vrij waren om te vertrekken en heeft dan ook aan de rechtbank verzocht de hechtenis van zijn cliënt op te heffen of te schorsen. Vrijdag komt de rechtbank terug op dit verzoek.

Vader nog niet verhoord

Van D. en B. worden vervolgd voor de vrijheidsberoving van de inmiddels volwassen kinderen. Daarnaast wordt de vader ook vervolgd voor seksueel misbruik van twee van zijn kinderen. Als gevolg van de hersenbloeding kan Van D. niet goed bewegen of praten. Als gevolg hiervan is hij nog altijd niet verhoord. Het Openbaar Ministerie (OM) wil eerst inzicht in hoe dit verhoor zou moeten plaatsvinden.

Van D. en de zes jongsten van in totaal negen kinderen zijn in 2010 naar de boerderij in het Drentse Ruinerwold verhuisd. Zij werden in oktober 2019 ontdekt toen een van de kinderen in een café alarm sloeg. De moeder van de kinderen is in 2004 al overleden.