De politie in Zeeland noemt de invallen van woensdag in dertig woningen in het kader van cocaïnehandel, de "start van een operatie die maanden kan duren". Het doel is om de kopstukken van het drugsnetwerk op te pakken.

"We willen niet meer alleen cocaïne onderscheppen, maar het begin van de handelsketen aanpakken", vertelt een woordvoerder van de politie Zeeland. "We willen het complete netwerk rondom de import en handel in cocaïne oprollen."

Woensdagochtend werden tussen 4.00 en 5.00 uur negen personen aangehouden bij invallen in Middelburg, Goes, Nieuwdorp en Heinkenszand. Ook werd er onderzoek gedaan in het havengebied in Vlissingen. Bij de actie, genaamd Operatie Portunus, werden ruim vierhonderd politieagenten ingezet.

Tot dusver zijn er 500.000 euro aan contanten, vier vuurwapens, twee motoren en twee boten in beslag zijn genomen.

'De haven moet weerbaarder worden'

Het is de start van een operationele actie die "maanden, misschien wel jaren" kan duren, vertelt de politie donderdag. Ze werken samen met het havenbedrijf en Zeeuwse gemeenten. "De havens moeten weerbaarder worden gemaakt tegen criminelen. Het gaat hier om zwaar georganiseerde misdaad."

De politie hoopt door de actie van woensdag zoveel mogelijk informatie binnen te halen. "We gaan alles uitpluizen: telefoons, laptops. Op die manier hopen we meer aanhoudingen te kunnen verrichten."

De politie doet een dringende oproep om informatie te delen en adviseert tipgevers niet het gewone nummer van de politie te bellen, maar dat van Team Criminele Inlichtingen, op 030-2761216. "Mogelijk durven mensen niet te bellen uit angst. Maar op deze lijn is anonimiteit gewaarborgd. Je nummer is niet te achterhalen."

De verdachten worden vrijdag voorgeleid.