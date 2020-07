De grote brand woensdagochtend in de ondergrondse parkeergarage Singelgarage in het centrum van Alkmaar is vermoedelijk aangestoken. De politie hield diezelfde dag al een 51-jarige verdachte aan. Hij zit nog vast, aldus een woordvoerder donderdag.

De Alkmaarder werd in de loop van de ochtend opgepakt in de buurt van de op dat moment nog brandende parkeergarage, omdat hij zich volgens de politie "verdacht gedroeg". Vervolgens is hij meegenomen naar het bureau voor verhoor.

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen, met name naar de persoon die de parkeergarage rond 6.15 uur met de auto verliet.

De brandweer ontving rond 6.25 uur melding over de brand. Aan het einde van de ochtend was het vuur onder controle. Bij de brand vielen geen gewonden.

Wel zijn zo'n 160 auto's beschadigd geraakt. Meerdere voertuigen zijn vermoedelijk verwoest. Politie en brandweer zijn een onderzoek gestart en de garage blijft zeker de komende dagen nog dicht, meldt de gemeente Alkmaar.

Als de staat van de garage in kaart is gebracht, zullen schade-experts naar de auto's gaan kijken. Eigenaren van de voertuigen krijgen het advies om contact op te nemen met hun verzekeraar.