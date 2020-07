De terminaal zieke James B. heeft donderdag 2,5 jaar cel opgelegd gekregen voor het misbruiken van een destijds twaalfjarig meisje in een hotel in Rotterdam. De vijftigjarige Amerikaan is volgens de rechtbank in Rotterdam "planmatig te werk gegaan" toen hij haar meelokte.

Omdat de man terminaal ziek is, heeft hij een lagere straf opgelegd gekregen dan dat de rechtbank onder andere omstandigheden had gedaan.

Het Openbaar Ministerie (OM) betoogde twee weken geleden dat het van belang was dat de strafzaak tegen de man wel doorgaat omdat hij verdacht wordt van een ernstig feit. De officier van justitie wees erop dat er rekening gehouden moet worden m et het slachtoffer en haar naasten en eiste vier jaar cel.

De man kwam vorig jaar juni in contact met het meisje. Hij sprak haar eerst via de chatfunctie van een online paardenspel en daarna via Facebook. "Uit de gevoerde gesprekken tussen de verdachte en het slachtoffer is gebleken dat de verdachte het slachtoffer als het ware heeft gevoed door keer op keer haar loyaliteit in twijfel te trekken, haar angst aan te jagen en kwaad te spreken over de godsdienst en de familie van het slachtoffer", aldus de rechtbank.

Toen ze op 27 juni na school niet thuiskwam, volgde een Amber Alert. Aan het eind van de volgende dag werd ze met de man in een hotel in het centrum van de stad gevonden.

B. ontkent het meisje te hebben misbruikt. Er zijn echter DNA-sporen gevonden die wijzen op ontucht. Naast de celstraf moet B. het slachtoffer een schadevergoeding betalen.