De man die begin vorige maand is opgepakt omdat hij zich zou hebben voorgedaan als verpleegkundige in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), heeft ook medicijnen toegediend aan patiënten. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man daarom nu niet alleen van valsheid in geschrifte en oplichting, maar ook van pogingen tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Het voorarrest van de 24-jarige man is met zestig dagen verlengd.

Het ziekenhuis zei eerder dat het leek alsof de man voldoende kennis en vaardigheden had om ingezet te worden. Ook had hij naar eigen zeggen een passende opleiding afgerond. De eisen om in de zorg te werken zijn als gevolg van de coronacrisis versoepeld.

"Toen hij na herhaald aandringen geen diploma's kon overleggen en toen er signalen kwamen van vaste medewerkers van JBZ dat hij niet voldeed, heeft JBZ na korte tijd weer afscheid genomen", aldus de verklaring van het ziekenhuis. De man was in totaal dertien dagen werkzaam in het ziekenhuis.

Het OM heeft de zaak nog volop in onderzoek. Bij doorzoekingen in een garagebox van de man in een woning in Bunnik werden eerder al medicijnen, naalden en verschillende soorten uniformen gevonden. Ook is bedrijfskleding en een hartmonitor aangetroffen.

"Het onderzoek naar zijn handelen en/of nalaten is complex, onder meer omdat hij zelf tot nu toe heeft gezwegen." De man zal nog worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.