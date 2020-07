Justitie heeft donderdag wereldkundig gemaakt dat het er opnieuw in is geslaagd een versleutelde communicatiedienst te kraken. Het programma EncroChat werd veelvuldig gebruikt door criminelen, van wie onderlinge gesprekken nu in handen van de politie zijn gekomen. Het heeft geleid tot tientallen aanhoudingen.

Vol trots presenteerden Eurojust en Europol de eerste resultaten op een speciaal belegde persconferentie op het hoofdkantoor van eerstgenoemde in Den Haag. Na het kraken van de servers van Ennetcom, PGP Safe en het inbreken in chatprogramma IronChat, boekt justitie opnieuw succes.

De server van EncroChat stond in Frankrijk. Autoriteiten van dat land laten weten over een berg aan informatie te beschikken omdat zij enige tijd live mee konden kijken met het communiceren door criminelen. Daarnaast hebben zij een uniek beeld gekregen van hoe criminelen werken.

Ook de Nederlandse justitie heeft twintig miljoen berichten live mee kunnen lezen. Hiermee konden volgens de politie liquidaties worden voorkomen, plannen tot ontvoering worden verijdeld net als voorgenomen martelingen van personen.

Duizenden kilo's cocaïne in beslag genomen

Andy Kraag, hoofd van de Landelijke Recherche maakte verder duidelijk dat er dankzij het kraken van EncroChat, onder meer 8.000 kilo cocaïne, 1.200 kilo crystal meth (methamfetamine) en 20 miljoen euro aan cash geld in beslag heeft genomen.

In Nederland zijn daarnaast meer dan honderd verdachten aangehouden.

Het nieuws kondigde zich al aan nadat gebruikers van EncroChat op 13 juni al werden gewaarschuwd. De aanbieder van versleutelde PGP-telefoons liet weten te zijn gehackt en niet langer de veiligheid van EncroChat te kunnen garanderen.