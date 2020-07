Een man is woensdagavond opzettelijk met een auto een basisschool binnengereden in het Noord-Hollandse dorp Grootebroek, vlak bij Enkhuizen. Het gaat om de vader van een leerling, bevestigt een politiewoordvoerder donderdagochtend aan NU.nl na berichtgeving van de NOS en het AD. Niemand raakte gewond.

Volgens de politie was er sprake van een conflict. Over de aard daarvan doet ze op dit moment geen uitspraken. De bestuurder is opgepakt en wordt donderdag verhoord.

Het voorval vond rond 21.00 uur plaats in basisschool 't Palet, waar op dat moment een groep 8-musical bezig was. De man reed via de hoofdingang het schoolgebouw binnen en kwam tientallen meters verderop in de hal tot stilstand.

Leerlingen en hun ouders waren op dat moment in de gymzaal en hoorden een hoop lawaai. Ze kwamen met de schrik vrij. Wel is is voor hen slachtofferhulp ingeschakeld. Ook burgemeester Ronald Wortelboer van de gemeente Stede Broec kwam naar de school om leerlingen en ouders te ondersteunen.

Volgens NH Nieuws was het kind van de man woensdagavond niet in de school aanwezig en was de verdachte onder invloed van alcohol.