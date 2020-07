Jan van Zanen is woensdagavond bij een speciale raadsvergadering beëdigd als nieuwe burgemeester van Den Haag. Bij dezelfde bijeenkomst in het stadhuis van de Hofstad nam de gemeenteraad afscheid van Johan Remkes, de waarnemend burgemeester.

De vergadering begon met een afscheid van Remkes. "Je zag het burgemeesterschap van Den Haag als avontuur en wij van de raad zijn je meer dan dankbaar dat je dat avontuur bent aangegaan", aldus een vertegenwoordiger van de gemeenteraad.

Remkes heeft de Haagse gouden erepenning gekregen en is benoemd tot ereburger van de Hofstad. Per 1 september zal hij teruggaan naar zijn geboorteprovincie en wordt daar de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Rond 20.00 uur mocht Van Zanen de ambtsketting voor Den Haag in ontvangst nemen. Hij werd onder meer toegesproken door Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam, die lange tijd in Den Haag heeft gewoond. Van Zanen bedankte de raad voor de kans die heeft gesproken en sprak zijn bewondering uit voor de stad. Hij benadrukte dat hij zich sterk wil maken voor een stad waarin iedereen zich veilig en welkom zal voelen.

Johan Remkes spreekt de Haagse gemeenteraad toe bij zijn afscheid. (Foto: Pro Shots)

Van Zanen nam dinsdag afscheid van Utrecht

Tijdens een speciale gemeenteraadsvergadering in Tivoli Vredenburg nam Van Zanen dinsdag afscheid van Utrecht. "Van de diepste werfkelder tot de windvaan van de Domtoren en alles wat daartussen zit. Dat is te veel om op te noemen, maar alle Utrechtse wijken, straten, voordeuren, parken, plantsoenen, musea, podia en horeca zijn me lief." Een week eerder maakte hij nog een fietstocht door Domstad om afscheid te nemen.

Van Zanen werd eind mei voorgedragen als nieuwe burgemeester van Den Haag. Hij was van 2005 tot 2013 burgemeester van Amstelveen en in 2014 mocht bij de ambtsketen van Utrecht omdoen. Sinds 2015 is Van Zanen voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Johan Remkes was sinds half oktober 2019 waarnemend burgemeester van Den Haag, nadat Pauline Krikke enkele dagen eerder opstapte.