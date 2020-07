In een laatste woord aan de rechtbank in Maastricht heeft Thijs H., de man die vorig jaar drie wandelaars heeft doodgestoken in Den Haag en Heerlen, spijt betuigd aan de nabestaanden. "Dit had nooit mogen gebeuren en ik zou het ongedaan willen maken", zo vertelt hij woensdag.

De 28-jarige man heeft eerder bekend de wandelaars te hebben doodgestoken. Hij geloofde dat de wereld werd geregeerd door psychopaten die hem dwongen mensen te doden, omdat anders zijn gezin iets ergs zou overkomen. Hij verwijst hiernaar als "het systeem".

"Ruim een jaar lang leefde ik in een waanwereld. Het zette me in staat mijn eigen keel door te snijden, het bracht me tot doden. Mijn wanen dwongen me tot een zoektocht naar het ergste in anderen en in mezelf, maar dat is niet wie ik ben", zo vertelde H., die eerder ternauwernood een zelfmoordpoging overleefde.

Tijdens de behandeling van de persoonlijke omstandigheden bleek al dat H. vrijwilligerswerk deed in Zuid-Afrika. "Ik ben iemand die zich inzet voor anderen. Maar nu ben ik degene die om hulp vraagt, in de vorm van behandeling. Ik wil nooit meer iemand pijn doen."

De advocaten van H., Serge Weening en Joost de Bruin, hebben woensdag betoogd dat hun cliënt niet weloverwogen gehandeld kan hebben. De aangestelde deskundigen, een psycholoog en een psychiater van het Pieter Baan Centrum (PBC), stellen dat H. een ernstige psychose en een denkstoornis had. Dit leidde ertoe dat hij kon plannen - zo heeft hij ten tijde van de steekpartijen zijn telefoon uitgezet - maar wel binnen een verstoorde realiteit.

De man is als gevolg hiervan ontoerekeningsvatbaar volgens het PBC. Als deze bevinding wordt overgenomen, kan geen celstraf maar alleen tbs worden opgelegd.

OM vindt niet dat H. ontoerekeningsvatbaar is

Het Openbaar Ministerie (OM) twijfelt hieraan en denkt dat H. nog enige controle had in zijn wanen. Ook ziet het OM tegenstrijdigheden in zijn verhaal. Zo stelde H. dat hij bang was voor de psychopaten en kon hij daarom niet afwijken van de moordopdracht, maar ging hij wel door met het gebruiken van drugs terwijl "het systeem" dit had verboden.

Daarom acht het OM de man verminderd toerekeningsvatbaar, wat de weg vrijmaakt voor het eisen van een celstraf. Dinsdag vroeg ze aan de rechtbank om 24 jaar cel en tbs met dwangverpleging op te leggen.

De rechtbank doet op 30 juli om 13.30 uur uitspraak in de zaak.