De racistische uitspraken in appgroepen van Rotterdamse agenten "gingen in taal en tekst alle grenzen te buiten" schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb woensdag in een brief aan de gemeenteraad. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat bekijken of een strafrechtelijk onderzoek aan de orde is.

De negen agenten spraken in de app-groep over "kankervolk", "kut-Afrikanen" en "pauperallochtonen". Screenshots van de conversaties die vorig jaar plaatsvonden, zijn in handen van NRC. De krant schreef er woensdag over in een artikel.

Aboutaleb schrijft dat hij beseft dat er bij de politie racisme en discriminatie voorkomt, maar dat hij tegelijkertijd is "geschrokken van de ernst en zwaar teleurgesteld is in dit gedrag".

"De uitspraken in de appgroep gingen in taal en tekst alle grenzen te buiten, en overschreed ver de kaders van de professionele ruimte waarin politiemedewerkers kunnen bewegen. Daarmee hebben zij een veilige werksfeer verpest, beschamen zij het vertrouwen van andere agenten én van Rotterdammers."

'Zaak had breder besproken moeten worden'

Naar aanleiding van het nieuws liet Karin Krukkert, plaatsvervangend politiechef van Rotterdam, aan NRC weten dat enkele agenten destijds melding hebben gemaakt van het taalgebruik. De appgroep is vervolgens opgeheven, maar het incident is niet gemeld bij de korpsleiding. "Gezien de ernst van de gedeelde berichten vinden wij dat deze zaak destijds intern breder besproken en beoordeeld had moeten worden", zegt ze.

"Discriminatie en racisme horen niet thuis bij de politie. Als dit gedrag aan het licht komt, moet daar stevig tegen worden opgetreden. De eenheidsleiding van de politie heeft mij verzekerd dat naar aanleiding van dit incident diepgaand onderzoek wordt ingesteld. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek worden eventuele maatregelen getroffen", laat ook Aboutaleb weten.

Naast intern onderzoek bekijkt het Openbaar Ministerie (OM) of ook een strafrechtelijk onderzoek aan de orde is.