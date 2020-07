De politie heeft een verdachte aangehouden in verband met de grote brand woensdagochtend in de ondergrondse parkeergarage Singelgarage in het centrum van Alkmaar. Meerdere auto's gingen in vlammen op.

Agenten onderzoeken nog welke rol deze persoon gespeeld heeft bij het uitbreken van de brand. De verdachte is naar het bureau gebracht voor verhoor.

Ook is de politie op zoek naar getuigen, met name naar de persoon (vermoedelijk een man), die de parkeergarage rond 6.15 uur met de auto verliet.

De brandweer kreeg rond 6.25 uur een eerste melding over de brand. Meerdere brandweereenheden rukten uit en ook werd een blusrobot ingezet. Rond 11.30 uur gaf de brandweer het sein brand meester en ging het over op nablussen.

In de garage stonden zo'n 150 auto's. Onbekend is hoeveel voertuigen schade hebben opgelopen.

Vanwege de brand en de rook ontvingen omwonenden meerdere NL-Alerts. Daarover ontving Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vervolgens klachten, omdat mensen zich stoorden aan de hoeveelheid noodberichten.