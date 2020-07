Het aantal jongeren dat een cosmetische ingreep laat doen, is sinds 2008 fors toegenomen. Met name botoxprikken tegen rimpels en fillers om vollere lippen te krijgen zijn populair, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC dat woensdag gepubliceerd wordt in Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.

Het percentage jongeren van 18 tot 25 jaar dat zich in 2008 met botox en fillers liet behandelen, bedroeg in 2008 3,1 procent. In 2017 was dit percentage gegroeid naar 8. Dat is een stijging van 258 procent in nog geen tien jaar.

Tom Decates, Cosmetisch arts en onderzoeker bij het Erasmus MC, maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. "Het is nog maar de vraag of je op die leeftijd de consequenties kunt overzien van een cosmetische ingreep", aldus Decates. "Als je onzeker bent over je lichaam of gezicht, verandert dat echt niet als je opeens vollere lippen hebt."

Het onderzoeksteam, bestaande uit vier artsen, waarschuwt jongeren voor overhaaste beslissingen. "Er wordt nu nog te vaak geprikt door beunhazen, die weinig verstand hebben van de anatomie van het gezicht met alle rampzalige gevolgen van dien. Sommige meiden die ik hier in het ErasmusMC, huilend van spijt op het complicatie spreekuur zie, zien eruit alsof ze tegen een vuist zijn aangelopen."

Het is voor het eerst dat er onderzoek is gedaan naar cosmetische ingrepen onder jongeren. Voor het onderzoek deden drie medische centra mee (Velthuis Kliniek, Nationaal Huidcentrum en Kliniek Veldhoven). Deze drie klinieken geven een representatief beeld voor heel Nederland, aldus de onderzoekers.