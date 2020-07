De politie in Zeeland heeft woensdag tussen 4.00 en 5.00 uur dertig invallen gedaan in kader van een groot onderzoek naar cocaïnehandel. Hierbij zijn negen personen aangehouden.

Bij het onderzoek zijn ruim vierhonderd politieagenten ingezet. De politie spreekt zelf van een "uitzonderlijke situatie", vanwege de grootschaligheid van de actie.

"We zijn vandaag vooral op zoek naar informatie over criminele netwerken die zich bezighouden met cocaïnehandel. Het gaat om zwaar georganiseerde misdaad. Omdat we geen risico willen nemen, hebben we de arresatieteams ingezet", zegt een politiewoordvoerder tegen NU.nl.

De invallen zijn afgerond, de politie verwacht tot in de middag bezig te zijn met zoekingen in Zeeland. De zoekingen zijn onder meer in Heinkenszand, Middelburg, Goes en Nieuwdorp. Ook wordt er bij het havengebied in Vlissingen onderzoek gedaan.

De politie verwacht later nog met meer informatie te komen rond het grootschalige onderzoek.