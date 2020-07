Koren mogen sinds woensdag weer repeteren en optreden, maar liever in zigzagformatie dan achter elkaar, zo staat in een op dinsdagavond uitbracht RIVM-advies voor de koorsector. Maar waarom eigenlijk?

"Dat heeft simpelweg te maken met de 1,5 meter afstand", legt een woordvoerder van het RIVM uit.

Mensen worden vooral door 'grote' hoest-, nies- en spreekdruppels besmet met het coronavirus. De grote druppels komen zelden verder dan 1,5 meter.

Het RIVM houdt echter ook rekening met verspreiding via kleine druppels, zogeheten aerosolen. "Daarom moeten er manieren worden bedacht waarmee ook koren genoeg afstand tot elkaar kunnen houden."

Aerosolen, die worden uitgestoten door mensen met het coronavirus, dragen mogelijk bij aan de verspreiding van het coronavirus. Het is echter nog onduidelijk hoeveel besmette aerosolen je moet inademen om ziek te worden.

In zigzagformatie staan is overigens geen verplichting, benadrukt de woordvoerder. "Er kunnen vast ook andere formatie bedacht worden waarmee de kans op verspreiding wordt verkleind."

Na elke pauze tien minuten luchten

Verder staat in het advies dat koren - net als sportscholen - voor een goede ventilatie moeten zorgen. "Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer tien minuten wordt gelucht", is in het advies te lezen.

Ook wordt geadviseerd om presentielijsten bij te houden. Dit om het eventuele bron- en contactonderzoek bij een uitbraak te vergemakkelijken.