De Rotterdamse politie start een onderzoek naar racistische uitlatingen die negen agenten in 2019 hebben geuit in een besloten WhatsApp-groep. De politie besloot hier dinsdag toe na vragen van NRC die sceenshots van de conversatie heeft.

In de groep, die door de deelnemers de 'Jan Smit Appgroep' is genoemd, worden mensen met een immigratieachtergrond aangeduid met termen als "kankervolk", "kutafrikanen" en "pauperallochtonen".

De screenshots die NRC in handen heeft, zijn van conversaties die negen agenten van politiebureau Marconiplein in 2019 hebben gevoerd. Plaatsvervangend politiechef van de politie-eenheid Rotterdam Karin Krukkert is geschokt. "De uitspraken in de appgroep gingen in taal en tekst alle grenzen te buiten. De agenten beschamen het vertrouwen van collega’s en burgers."

Volgens de Rotterdamse politiewoordvoerder hebben in februari 2019 enkele agenten melding gemaakt van racistisch taalgebruik in een appgroep. De chef heeft vervolgens die appgroep opgeheven, maar het incident niet gemeld aan de politieleiding. "Gezien de ernst van de gedeelde berichten vinden wij dat deze zaak destijds intern breder besproken en beoordeeld had moeten worden", aldus Krukkert.

Het komt steeds vaker voor dat er discriminerend wordt gepraat in politie-appgroepen, zegt politiechef van Midden-Nederland Martin Sitalsing die namens de politietop belast met de aanpak van racisme. "Die appgroepen zijn echt een fenomeen binnen de politie dat je overal kunt vinden. Ik wil de koppen bij elkaar steken hoe we dit kunnen bestrijden en niet alleen incidenten aanpakken." Silalsing vindt dat de agenten streng moeten worden aangepakt en pleit voor aangifte en een strafrechtelijk onderzoek.