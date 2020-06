In Rotterdam is dinsdagavond de afschaffing van de slavernij herdacht, met een speciale bijeenkomst bij het Rotterdamse Scheepvaart en Transport College. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam gaf hierbij een toespraak en riep op om "oprecht met elkaar te blijven praten" over de slavernij.

Aboutaleb stelt dat het aan iedereen is om mensen een gezicht te geven die destijds als slaven zijn verkocht en werden gereduceerd tot cijfers. Dat moet volgens hem niet alleen door onderzoek, maar ook door erover te blijven lezen en te praten. "Niet als een politiek trucje om te doen alsof iets gemarkeerd is en vervolgens aan voorbij te gaan. Het moet uit het hart komen. Als we elkaar beter begrijpen, zijn we uiteindelijk ook sterker."

De huidige generatie verantwoordelijk stellen voor afschuwelijke daden van toen helpt wat Aboutaleb betreft niet bij het bouwen van een sterke samenleving. "De geschiedenis moet juist gebruikt worden om menselijke banden op te bouwen en niet opnieuw mensen uit elkaar te drijven."

De burgemeester verwees ook naar het huidige racismedebat en de discussie over standbeelden. "Het is goed dat we nadenken over het verleden en de wijze waarop sommigen tot helden werden verheven. Zo ontstaat er ruimte voor discussie, ruimte voor vergeving en historische genoegdoening. Maar beelden van nu kunnen niet wissen wat er toentertijd is gebeurd."

Normaliter wordt de jaarlijkse herdenking gehouden bij het slavernijmonument aan de Lloydkade, maar werd vanwege de regen naar een collegezaal verplaatst. Wel legde de burgemeester een krans namens het gemeentebestuur bij het monument en werden er twee minuten stilte gehouden.

De viering van Keti Koti in 2019 in het Oosterpark in Amsterdam (Foto: Pro Shots)

Keti Koti wordt dit jaar door corona kleinschalig en online gevierd

De herdenking werd gehouden op de vooravond van Keti Koti, de feestdag waarop de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Antillen wordt herdacht en gevierd. Keti Koti betekent "Ketenen Gebroken" in de Surinaamse taal Sranantongo.

Op 1 juli 1863 kwamen met de afschaffing van de slavernij ruim 45.000 oorspronkelijk Afrikaanse tot slaaf gemaakte mensen vrij. In Suriname is 1 juli een nationale feestdag. Officieel gaat de dag daar door als de Dag der Vrijheden.

Normaal wordt het Keti Koti-feest uitbundig gevierd in het Oosterpark in Amsterdam, maar dat gaat dit jaar door de coronamaatregelen niet door. Wel zijn in tal van steden andere kleinschalige initiatieven georganiseerd en zal er woensdagmiddag een Keti Koti Festival Online te volgen zijn via Facebook.

Rotterdam noemt vijf straten naar strijders tegen slavernij

Eerder op de dag werd al bekend dat Rotterdam vijf straten in de wijk Charlois gaat vernoemen naar mensen die tegen slavernij en koloniale overheersing streden in Suriname en de Antillen.

De suggestie voor de vernoemingen werden al in november 2019 gedaan door een Rotterdamse activist. De Tulastraat, het Thicopad, het Janey Tetarypad, het Virginia Gaaipad en het Bonipad horen bij een nieuwbouwproject, waar in 2021 de eerste bewoners intrek zullen nemen.