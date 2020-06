De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft doelbewust informatie achtergehouden voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). De toezichthouder heeft de geheime dienst daardoor "zeer waarschijnlijk" onterecht toegang gegeven tot een ingrijpende bevoegdheid, zegt voorzitter Mariëtte Moussault dinsdag in gesprek met NU.nl.

De TIB is in 2018 in het leven geroepen met de komst van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De toezichthouder controleert of een minister terecht akkoord heeft gegeven voor een ingrijpende bevoegdheid, zoals het hacken van computers of het afluisteren van telefoonverkeer. Zonder toestemming van de TIB mag de AIVD dat niet doen.

Vanaf halverwege 2018 kwamen voor één AIVD-operatie meerdere van dit soort verzoeken ter beoordeling bij de TIB terecht. Toen de AIVD in augustus 2019 om een verlenging vroeg van de bevoegdheden, schreef de AIVD dat in eerdere verzoeken rond die operatie "ten onrechte" informatie was achtergehouden.



"Toen gingen bij ons de alarmbellen rinkelen", zegt Moussault. "Hoezo? En is het vaker gebeurd? Dit was relevante informatie die we ook in de eerdere verzoeken hadden moeten weten. Met deze informatie was het een heel ander soort verzoek geweest."



De TIB-voorzitter kan niet veel details geven over de casus, omdat het om informatie van de geheime diensten gaat. Wel noemt zij het "zeer waarschijnlijk" dat de TIB "in ieder geval bij een van de bevoegdheden" rond de operatie ten onrechte toestemming heeft gegeven. "Dat verzoek had dan onrechtmatig in plaats van rechtmatig moeten zijn."



Nadat de TIB bij de AIVD om opheldering had gevraagd, is het betreffende verzoek door de toezichthouder afgekeurd. "Dat had ook wel voor een groot deel te maken met dat we toen wel de juiste informatie hadden", zegt Moussault.

AIVD: Inmiddels op één lijn met TIB

De AIVD laat in een reactie weten dat het besluit om de betreffende informatie niet met de TIB te delen, destijds is genomen om de Wiv naar eer en geweten na te leven. Inmiddels stelt de inlichtingendienst met de TIB op één lijn te zitten wat betreft de interpretatie van de inlichtingenwet. De AIVD doet verder geen inhoudelijke mededelingen over de casus.

De TIB is achteraf in gesprek gegaan met de dienstleiding van de AIVD. "Ze hebben ons geïnformeerd over hoe en wat er is gebeurd", zegt Moussault. "We zijn blij dat er openheid van zaken is gegeven. Daarmee is voor ons de kous af. Het moet niet nogmaals gebeuren."