De politie heeft dinsdag in alle vroegte wapenhandelaar Jan B. aangehouden in zijn woning in het Brabantse Hulten. Agenten zijn daarna een onderzoek gestart op en rond het terrein van de man.

De aanleiding voor het onderzoek is nog onbekend. De politie spreekt over "aanwijzingen" die hebben geleid tot de aanhouding van de 69-jarige man en wil er desgevraagd verder niks over kwijt

Zijn advocaat Brian de Pree bevestigt de aanhouding van B. tegenover NU.nl, maar zegt zijn cliënt nog niet te hebben gesproken. De reden van de arrestatie is hem dan ook nog niet bekend.

De politie is inmiddels bezig met een grootschalige zoekactie op en rondom het perceel van B. Er zijn speciale zoekteams en ook speurhonden aanwezig. De politie verwacht de hele dag bezig te zijn met het onderzoek.

Man eerder veroordeeld voor wapenhandel

B. is een bekende naam in het criminele circuit. De man werd in maart 2017 veroordeeld tot vijf jaar en zeven maanden cel voor de handel in wapens. Wapens die onder andere gebruikt werden bij de dubbele moord in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012.

In september vorig jaar werd de man nog vrijgesproken van het wegmaken van het lichaam van Freddy Janssen. Het voormalige lid van No Surrender zou in bijzijn van B. zelfmoord hebben gepleegd toen ze wapens aan het testen waren.

B. werd in eerste instantie schuldig bevonden aan het in stukken snijden en laten verdwijnen van het lijk, maar werd in hoger beroep vrijgesproken.

In december 2019 kreeg de man een voorwaardelijke celstraf van een maand voor het bedreigen van burgemeester Jan Boelhouwer van de gemeente Gilze-Rijen in 2015.