Het openbaar vervoer is er klaar voor om vanaf woensdag weer op volle toeren te draaien, zegt OV-NL-voorzitter Pedro Peters in gesprek met NU.nl. Om de veiligheid van reizigers en personen te garanderen, wordt er vaker gecontroleerd of reizigers wel een mondkapje dragen.

Tot nu toe werden er 120 boetes voor het niet dragen van mondkapjes uitgedeeld. "Voor een maand is dat niet veel", aldus Peters. "Dat is dan ook ons beleid geweest: we waarschuwen liever dan dat we een boete uitschrijven."

Ook als ov-bedrijven weer op volle toeren draaien blijft dit de insteek. Omdat het drukker wordt, wordt er wel intensiever gehandhaafd. "Maar het is niet zo dat we op bekeuringenjacht gaan."

In de provincie Utrecht hebben mystery guests de afgelopen maand gekeken hoeveel mensen in het openbaar vervoer mondkapjes dragen. "Gemiddeld 5 à 6 procent van de reizigers droeg geen mondkapje", aldus Peters. "12 procent van de reizigers deed het mondkapje bij het uitstappen te vroeg af."

Achterin instappen in de bus

Momenteel is het grootste deel van de zitplaatsen in de trein of bus nog buiten gebruik. De vervoerders werken met maximaal 40 procent van de totale capaciteit.

Vanaf woensdag vervalt de restrictie voor noodzakelijk reizen en zijn alle zitplaatsen weer beschikbaar. Ook is het weer mogelijk om een fiets mee te nemen in het ov.

Met de campagne 'welkom terug' hoopt Peters dat duidelijk wordt dat de ov-bedrijven weer graag mensen vervoeren. Helemaal hetzelfde is het reizen echter nog niet. Bij bussen moet bijvoorbeeld nog steeds achterin worden ingestapt en is het nog niet mogelijk om een kaartje te kopen bij de buschauffeur.

"We werken op het moment aan een heel goed spatscherm omdat een buschauffeur niet de hele dag een mondkapje kan dragen. We hopen dat die zo snel mogelijk in gebruik kan worden genomen."

Om drukte in het openbaar vervoer te voorkomen, worden Nederlanders gevraagd om zo min mogelijk tijdens spitsuren te reizen én zoveel mogelijk thuis te blijven werken.