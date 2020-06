Samenvatting van tweede deel zitting

Het OM heeft uiteengezet waarom er twijfels zijn bij het verhaal van Thijs H. en de conclusie van het PBC. Zo zouden de ouders van H. al vanaf het begin de regie hebben geprobeerd te voeren over het onderzoek. Ze maakten een lijst met referenten voor het PBC en hebben met sommige van deze personen al gesproken. Ook kwam, voorafgaand aan het onderzoek bij het PBC, een psychiater langs bij H. die eerder bij Pauw heeft gezeten en daar sprak over de zaak. Het OM noemt dat dit bezoekje nogal mysterieus overkomt en vraagt zich hardop af of H. niet is geïnstrueerd door de man.



De onderzoekers van het PBC achten H. ontoerekeningsvatbaar als gevolg van een ernstige psychose. Maar het OM vindt het vreemd dat de behandelaars van de ggz-kliniek waar H. voor de steekpartijen werd behandeld, weinig tot geen signalen zagen van deze psychose. De officier van justitie heeft vraagtekens gezet bij het feit dat de onderzoekers van het PBC deze behandelaars ook niet hebben gesproken en hekelt het feit dat er wat feitelijke onjuistheden in het rapport staan. Dit waren geen feiten die voor de conclusie doorslaggevend zijn, overigens.



Het OM heeft nogmaals benoemd dat ze tegenstrijdigheden zien in de verklaringen van H. Zo veranderen data waarop hij voor het eerst stemmen zou horen en zou hij eerder tegen een vriendin hebben gezegd dat hij nog wel een bepaalde mate van controle had in zijn gekte.



Gezien het uitgebreide dossier over de psyche van H. komt het OM uit op verminderde toerekeningsvatbaarheid, wat betekent dat zij denken dat de daden hem wel deels aangerekend kunnen worden. Wat H. precies heeft gemankeerd ten tijde van de steekpartijen, is volgens de officier van justitie niet duidelijk.