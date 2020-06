Samengevat het eerste deel van de ochtend:



Vorige week heeft zich een getuige gemeld die H. herkende als de persoon die hem in oktober 2018, dus ruim voor de fatale steekpartijen, plots aansprak in een café in Den Haag. Volgens de getuige zou H. gezegd hebben dat hij iemand aan een mes wilde rijgen. H. ontkent dat hij ooit in dat café is geweest.



Daarnaast is een brief binnengekomen van de ggz-kliniek Mondriaan in Maastricht, waar H. voor de steekpartijen is behandeld. De bestuursvoorzitter van de kliniek vindt dat het Pieter Baan Centrum "in procedureel opzicht onnavolgbare en toerekenbare zeer ernstige fouten heeft gemaakt". De kliniek wil het rapport over Thijs H. inzien dat bij het PBC is opgesteld. De experts van het PBC hebben vorige week overigens juist kritiek gehad op de behandelwijze van de ggz-kliniek. Zo zou de psychose van H. niet zijn herkend of behandeld en was er onvoldoende zicht op zijn medicijngebruik.



Het OM is hierna overgegaan op het requisitoir. Dit mondt in de middag uit tot de strafeis. Zoals eerder gezegd heeft het OM twijfels bij de ontoerekeningsvatbaarheid van H. De vraag die bij de officieren van justitie hangt is of H. mogelijk (een deel) simuleert. Het OM ziet voldoende bewijs voor opzettelijk en met voorbedachten rade handelen, wat neerkomt op drievoudige moord. Hier kunnen ze levenslang voor eisen. Echter is het maar de vraag of dit gebeurt, gezien het feit dat experts H. ontoerekeningsvatbaar achten.