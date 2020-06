"Het moet op 7 mei 2019 tenminste door het hoofd van zijn ouders zijn geschoten dat H. iets te maken had met de steekpartijen", aldus de officier van justitie. Toen was het al volop in het nieuws dat er in Den Haag en op de heide mensen om het leven waren gebracht. Desondanks worden sporen gewist. De rugzak en de kledingstukken van H. worden gewassen. Nog voor de politie H. kan oppakken, is de familie al geruime tijd in zijn woning in Den Haag. Later wordt hier "een verstoord sporenbeeld" aangetroffen, zo legt het OM uit.