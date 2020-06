Het aantal mensen dat kinderen laat inenten is voor het eerst in vijf jaar weer gestegen. Hierdoor is de landelijke vaccinatiegraad ook voor het eerst licht gestegen. Het percentage kinderen dat vorig jaar op tweejarige leeftijd alle vaccinaties volgens schema heeft ontvangen, is gestegen van 90,2 naar 90,8 procent.

Dat constateert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in zijn jaarlijkse rapportage over de vaccinatiegraad in Nederland. Het gaat om de cijfers over 2019.

Experts constateerden eerder al op basis van ramingen dat het aantal mensen dat de kinderen laat vaccineren toenam. Het RIVM kan die uitspraken nu staven met cijfers.

Toch krijgt nog steeds 4,4 procent van alle tweejarigen geen enkele vaccinatie. Vooral in gemeenten in de zogenoemde 'biblebelt' blijft de inentingsgraad laag.

Vooral bij zuigelingen is vaccinatiegraad gestegen

Vooral bij zuigelingen die in 2017 geboren zijn is de vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rodehond gestegen tot 93,6 procent. De landelijke vaccinatiegraad voor een virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken bij meisjes, is met 7,5 procent toegenomen tot 53 procent.

Deze zogenoemde HPV-vaccinatie gaat in de toekomst ook aan jongens gegeven worden, omdat dit virus ook keel-, penis- of anuskanker kan veroorzaken. Jongens zullen vanaf 2021 rond hun negende jaar deze vaccinatie krijgen.

Hans van Vliet van het RIVM verwacht dat de vaccinatiegraad de komende tijd verder zal stijgen. "De crisis heeft iedereen weer even met de neus op de feiten gedrukt: vaccinatie tegen infectieziekten is essentieel", stelt de manager van het Rijksvaccinatieprogramma in het AD.