Het versturen per pakketpost van coke, xtc, speed en sinds kort ook crystal meth naar het buitenland bezorgt Nederland internationaal een slecht imago. Dat meldt NRC dinsdag op basis van gesprekken met politie en justitie.

"Buitenlandse collega’s melden aan Nederlandse opsporingsambtenaren dat ze overspoeld worden met drugspakketten uit Nederland", aldus officier van justitie Neeltje Keeris, die bij het Landelijk Parket belast is met synthetische drugs.

Het gaat dan om politieambtenaren, officieren van justitie en douane-medewerkers in landen als Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Estland, Letland, Litouwen, de Verenigde Staten, Australië en veel Aziatische landen.

De grote hoeveelheid drugspakketten uit Nederland zet de samenwerking tussen Nederlandse politie en officieren van justitie met hun buitenlandse collega's onder druk. "Los eerst het drugsprobleem op", krijgen ze te horen als vanuit Nederland een rechtshulpverzoek komt.

De post uit Nederland varieert van enveloppen met een paar gram coke tot snoeppotten gevuld met 25 kilo xtc-pillen. Het vervoer van crystal meth neemt sterk toe.

In Australië zijn in een maand vierhonderd drugspakketten uit Nederland in beslag genomen. In dat land, maar ook in de VS, wordt post vanuit Nederland intensief gecontroleerd. Door de 100 procentcontrole moeten ontvangers van pakketjes langer wachten dan normaal.

Als proef controleerde de Nederlandse douane een paar uur heel intensief uitgaande pakketten. Daar werden er vijfhonderd uitgepikt, in driekwart daarvan zat drugs verstopt. Omgerekend komt dat jaarlijks uit op ruim honderdduizend pakketten met drugs die vanuit Nederland naar het buitenland worden verstuurd.