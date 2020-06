Roy B., die ervan verdacht wordt de omgekomen Orlando Boldewijn in 2018 aan zijn lot te hebben overgelaten, zegt maandag in de rechtbank van Den Haag zich nog maar weinig te kunnen herinneren. Eerdere verklaringen bij de politie dat hij de jongen in het water heeft zien liggen, zou hij onder druk hebben afgelegd.

De toen zeventienjarige jongen verdween in de nacht van 18 op 19 februari 2018 en zijn lichaam werd op 26 februari gevonden in de Haagse plas de Blauwe Loper. B. wordt verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg dan wel dood door schuld.

B. en Boldewijn hadden destijds afgesproken via de datingapp Grindr en brachten de avond door op het visserseilandje van de verdachte in de Blauwe Loper. Rond middernacht zet de verdachte de jongen af aan de kade met zijn bootje.

Volgens B. zou Boldewijn teruggaan naar zijn woonplaats Rotterdam, maar op camerabeelden is te zien dat de jongen in de buurt blijft ronddolen. Hij stuurt een bericht naar de verdachte waar hij is en als hij later die nacht een man tegenkomt, zegt hij dat hij plots is afgezet en op zoek is naar Roy.

Vraag blijft wat er precies is gebeurd

De vraag is wat er precies is gebeurd tussen 00.52 en 1.08 uur die nacht. Aan de daling van de temperatuur van de batterij van de telefoon van Orlando is te zien dat hij in die periode in het water is beland. Hoe is onduidelijk.

B. heeft tegenover de politie verschillende verklaringen afgelegd dat hij Boldewijn in het water heeft zien liggen, maar dat hij in paniek raakte en niks deed. In de rechtbank zegt hij daar nu over dat hij onder druk is gezet door de politie, want hij weet het niet meer.

Geconfronteerd met verklaringen van personen tegenover wie hij ook zou hebben gezegd dat hij Boldewijn nog heeft gezien, zegt B. dat de getuigen liegen. Waarom hij na de vermissing van Boldewijn nooit de politie heeft gebeld, kon hij niet uitleggen.

Geen slijk onder en in schoenen slachtoffer

Uit forensisch onderzoek is gebleken dat Boldewijn niet vanaf de kant het water is gelopen. Er is namelijk geen slijk gevonden onder en in zijn schoenen.

Het lichaam van Boldewijn is vlakbij het eiland van de verdachte gevonden. Het water was destijds één graad en de vraag is of Boldewijn in die temperatuur nog ruim 50 meter, de afstand naar de kant, heeft kunnen zwemmen.

Donderdag zal de strafeis tegen de man worden uitgesproken.