Twee tieners van dertien en veertien jaar oud zijn schuldig verklaard aan het veroorzaken van de fatale flatbrand in Arnhem tijdens de afgelopen jaarwisseling. Ze krijgen geen straf opgelegd omdat er van opzet geen sprake was, zo heeft de rechtbank in Arnhem maandag besloten.

De minderjarigen, die tijdens de jaarwisseling twaalf en dertien jaar oud waren, staken vuurwerk af in de hal van de flat. Twee bankstellen die daar door een bewoner waren achtergelaten, vatten hierdoor vlam.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft geadviseerd geen straf op te leggen, omdat ze de gevolgen niet hadden kunnen overzien. Daarbij voelen beide jongens zich enorm schuldig en kampen ze nog altijd met de gevolgen van de gebeurtenissen. Beiden hadden geen strafblad of gedragsproblemen.

Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zou een straf hen ernstig schaden in de ontwikkeling. De rechtbank sluit zich hierbij aan en verklaart het duo schuldig zonder strafoplegging.

Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder om werkstraffen van zestig uur voor de jongens gevraagd. Volgens de officier van justitie zou er sprake zijn van opzet. De rechtbank gaat hier niet in mee. "De jongens hebben niet willens en wetens de aanmerkelijke kans op een brand aanvaard. De jongens hebben volgens de rechtbank wel aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend gehandeld. Daarmee hebben zij dus wel schuld aan de brand."

Gezin ging met de lift naar beneden

Het gezin ging ten tijde van de brand met de lift naar beneden. Mogelijk hadden ze niet door dat er op de begane grond een brand woedde als gevolg van de geur van afgestoken vuurwerk die er elke jaarwisseling rondhangt.

Wat er vervolgens is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Een eerste onderzoek dat in opdracht van de woningcorporatie door een onderzoeksbureau is uitgevoerd, heeft uitgewezen dat er geen bouwtechnische fouten waren die hebben bijgedragen aan de fatale gebeurtenissen. De lift is waarschijnlijk blijven werken.

Mogelijk zijn de slachtoffers bij het arriveren op de begane grond overvallen door het vuur. "In dat geval zijn de slachtoffers erin geslaagd de liftdeur weer te sluiten. Daarna is de lift naar de derde etage gegaan, ofwel door een handeling van een van de personen in de lift, ofwel doordat een andere bewoner op een bovengelegen etage op de liftknop heeft gedrukt", aldus het onderzoek.

Vader (39) en zoon (4) zijn door de rookontwikkeling om het leven gekomen, moeder en dochter raakten zwaargewond. De nabestaanden krijgen in totaal 90.000 euro aan affectieschade. Dit is een compensatie voor het verdriet van een naaste. Kinderen kunnen pas vanaf hun veertiende aansprakelijk worden gesteld in civiel recht en beide jongens waren dat nog niet ten tijde van de brand. Daarmee moeten hun ouders de vergoedingen betalen.