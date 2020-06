De gemeente Den Haag vindt dat de situatie op het Malieveld zondagmiddag beheersbaar is gebleven. Afgezien van enkele tientallen betogers die afkwamen op de vooraf verboden antilockdowndemonstratie bleef het rustig, aldus de gemeente in een verklaring.

Vooraf werd verwacht dat er veel meer mensen zouden afkomen op de illegale antilockdowndemonstratie. Er was nu voornamelijk pers aanwezig.

De gemeente wilde een herhaling van de rellen van afgelopen zondag voorkomen en zette een grote politiemacht in op en rondom het Malieveld. Er werden meerdere aanhoudingen verricht, al is nog niet bekend hoeveel. De politie komt later op de dag met een getal.

Eerder op de dag leek het er volgens de gemeente op dat mensen zich toch richting het Malieveld bewogen. Waarnemend burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden Johan Remkes vaardigde vervolgens een noodbevel uit. Iedereen die alsnog kwam demonstreren werd aangesproken door de politie en bij het negeren van de waarschuwingen aangehouden.

De demonstranten wilden protesteren tegen de coronamaatregelen die door het kabinet zijn ingesteld. Een demonstratie vorige week zondag liep uit de hand toen relschoppers de confrontatie zochten met de politie.

De actiegroep Viruswaanzin had vorige week opgeroepen ook deze week naar het Malieveld te komen. Burgemeester Remkes van Den Haag stak hier echter een stokje voor. Ook de rechter verbood zaterdag de demonstratie.

Groningen staat demonstratie wel toe

In Groningen werd zondagmiddag wel een demonstratie tegen de coronamaatregelen door de burgemeester toegestaan. Daar zijn naar schatting zo'n driehonderd mensen op afgekomen.

De demonstratie verliep volgens een woordvoerder van de gemeente Groningen rustig. Mensen hielden zich aan de afgesproken 1,5 meter afstand tussen elkaar.