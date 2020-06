Een dertienjarige jongen is zondagmiddag gewond geraakt bij een steekincident dat vermoedelijk heeft plaatsgevonden in winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam. De politie is momenteel op zoek naar twee minderjarige verdachten.

Wat er zich precies heeft afgespeeld en wat de aanleiding is voor het steekincident, is nog onduidelijk. Bij het incident zijn vermoedelijk meerdere minderjarige jongens betrokken geweest.

Het dertienjarige slachtoffer had zich zelf rond 16.00 uur bij het Ikazia Ziekenhuis aan de Montessoriweg gemeld, zegt een politiewoordvoerder tegen NU.nl. De aard van het letsel is nog onbekend. De jongen is opgenomen voor behandeling.

Getuigen van de steekpartij worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie.