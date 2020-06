De demonstratie tegen de coronamaatregelen in het Stadspark in Groningen is volgens de gemeente zondagmiddag vreedzaam verlopen. Naar schatting kwamen er zo'n driehonderd demonstranten op het protest af.

Eerder gaf de Groningse burgemeester Koen Schuiling toestemming voor de demonstratie. Het protest tegen de coronamaatregelen mocht doorgaan, mits de demonstranten zich zouden houden aan de 1,5 meter afstand.

"De mensen houden zich over het algemeen goed aan de anderhalvemetermaatregel en de demonstratie verloopt vreedzaam. We verwachten dan ook dat iedereen straks rond 17.00 uur weer rustig naar huis terugkeert", zegt een gemeentewoordvoerder tegen NU.nl.

Naast de mensen die demonstreerden voor vrijheid en tegen de anderhalvemetersamenleving, zouden ook mensen van Steungroep Boeren en Burgers aanwezig zijn geweest.

Eerder circuleerden er op sociale media berichten waarin mensen werden opgeroepen om met tractoren naar het Stadspark te komen. De gemeente waarschuwde zondagochtend via sociale media dat de demonstratie uitsluitend voor voetgangers is toegestaan. Bij de demonstratie zijn uiteindelijk geen tractoren aanwezig geweest.

De demonstratie begon om 14.00 uur en is om 17.00 uur afgelopen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.