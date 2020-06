De week begint met afwisselend zon en regen. De maximale temperatuur ligt het grootste gedeelte van de week rond of net iets onder wat normaal is voor de tijd van het jaar. Met name woensdag en donderdag kan het juist warmer worden. Ook later in de week is er sprake van afwisselend zon, regen en bewolking.

De week begint maandag met af en toe wat zon, maar het is ook vrij bewolkt. In het noordwesten en verspreid over het land kan er in de ochtend af en toe wat regen vallen. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt maximaal 21 graden. Aan de kust wordt het ongeveer 18 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Ook dinsdag schijnt soms de zon, maar daarnaast kan het ook bewolkt zijn. In de ochtend valt er aan de kust soms wat regen. In de middag komen er ook verspreid over het land wat buien voor. Het waait behoorlijk hard. Het wordt maximaal 20 graden.

Na dinsdag loopt de temperatuur op, maar het wordt woensdag niet zonnig. Er hangt flink wat bewolking en op veel plekken gaat het regenen. De hoeveelheid regen kan regionaal sterk verschillen.

Ook donderdag is het iets warmer dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. In het oosten wordt het ongeveer 23 tot 24 graden. Daarnaast kan het daar in de loop van de dag opnieuw gaan regenen. In het kustgebied is het droog en laat de zon zich iets meer zien.

Vrijdag wordt het gemiddeld 19 tot 23 graden. Het is afwisselend zonnig en bewolkt en er is lokaal kans op een regenbui. Ook na vrijdag blijft het weer wisselvallig.

