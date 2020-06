De politie heeft een onderzoek naar menselijke resten zondag overgedragen aan een archeologische organisatie, omdat de botresten zeker honderd jaar oud bleken te zijn. Dat bevestigt het Nederlands Forensische Instituut (NFI) aan NU.nl. Mogelijk gaan de botten terug tot in de middeleeuwen, die tot circa het jaar 1500 duurden.

De botresten zijn in een woonwijk in het Friese Ferwert aangetroffen bij werkzaamheden aan een oprit. Agenten schakelden het NFI in om de resten te bestuderen, maar de botten bleken al snel te oud voor een politieonderzoek.

Een archeoloog van het NFI stelde vast dat het gaat om botresten die minstens een eeuw oud zijn. Vermoedelijk zijn de resten zelfs ouder en komen ze uit de middeleeuwen, zegt woordvoerder Suzan Dermirhan van het NFI in gesprek met NU.nl.

De archeoloog denkt dit omdat er in de omgeving van Ferwert al eerder graven uit dat tijdperk zijn gevonden, zegt Dermirhan. Verder speelt de gelaagdheid van de bodem mee. Ook zijn er resten van een grafkist gevonden, wat erop duidt dat het om een regulier graf gaat.

De resten zijn inmiddels door het NFI en de politie overgedragen aan een archeologische organisatie. Hoe vaak de politie menselijke resten aantreft die honderd jaar of ouder blijken te zijn, kon Dermirhan niet zeggen. Volgens haar zou het een paar keer per jaar gebeuren.