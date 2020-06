De gemeente Den Haag heeft zondag rond 13.00 uur een noodverordening uitgevaardigd. Meerdere betogers kwamen ondanks waarschuwingen alsnog op de verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld af.je kunt

In het noodbevel worden mensen gesommeerd om niet te demonstreren en niet naar het Malieveld of de Koekamp te komen.

De politie bevestigt dat er meerdere aanhoudingen zijn verricht, hoeveel is niet bekend.

Tegen het begin van de middag leek er vooralsnog meer pers dan betogers naar het Malieveld te zijn gekomen. Rond 13.30 uur werd het Malieveld schoongeveegd door de politie. De demonstranten werden daarna over de stad verspreid door de autoriteiten.

De ME staat opgesteld op verschillende plekken rond het Malieveld. De politie is ook op andere plekken in de stad massaal aanwezig. Er is vuurwerk afgestoken en ook zou er met fietsen naar agenten zijn gegooid.

De demonstranten willen protesteren tegen de coronamaatregelen die door het kabinet zijn ingesteld. Een demonstratie vorige week zondag liep uit de hand toen relschoppers de confrontatie zochten met de politie.

Politie in groten getale aanwezig op Malieveld (foto: NU.nl/Job van der Plicht)

Viruswaanzin riep op tot demonstratie

De actiegroep Viruswaanzin had vorige week opgeroepen ook deze week naar het Malieveld te komen. Burgemeester Remkes van Den Haag stak hier echter een stokje voor. Ook de rechter verbood zaterdag de demonstratie.

Advocaat Jeroen Pols van de actiegroep riep zaterdag mensen vervolgens op om zondag niet alsnog naar het Malieveld te komen, ook al stelde de groep eerder nog op "persoonlijke titel" te willen protesteren. "We willen geen herhaling van de rellen van vorige week en roepen mensen daarom op om niet naar het Malieveld te komen", zegt Pols tegen het AD.

Volgens Remkes zijn er in de afgelopen dagen weer signalen geweest dat er niet alleen betogers op de demonstratie af zouden komen, maar ook "groepen die uit zijn op chaos en geweld".