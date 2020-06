In verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis zijn 25 besmettingen met het coronavirus vastgesteld, meldt Argos Zorggroep zondag. Op woensdag ging het nog om zes gevallen.

Na het vaststellen van de eerste besmettingen eerder deze week, stelde het verpleeghuis een bezoekersstop in. De bewoners met corona zijn overgebracht naar een speciale COVID-afdeling van het Marnix Revalidatiecentrum in Vlaardingen. Daar worden ze gescheiden van andere bewoners verzorgd.

Alle medewerkers, vrijwilligers en bewoners worden preventief getest, schrijft Argos in een verklaring. Tot nu toe zijn zeventien bewoners en acht medewerkers besmet. Medewerkers met een positieve test of ziekteverschijnselen zijn momenteel niet aan het werk, aldus Argos.

De oorzaak van de besmetting is volgens Argos Zorggroep moeilijk te achterhalen. De zorggroep benadrukt over voldoende beschermingsmiddelen te beschikken.

Wel was de bezoekersregeling anderhalve week voor de eerste besmetting versoepeld. Per bewoner is vanaf 15 juni één vaste bezoeker toegestaan, mits er geen besmetting op de locatie is vastgesteld.

"Met het openstellen van de huizen voor bezoek, lopen we meer risico het virus binnen te halen", schrijft Argos. "Elke beweging van buiten naar binnen is een kans voor het virus om mee te komen. We hopen dat het contactonderzoek hier meer inzicht in zal geven."

Per dag zo'n vijf bewoners besmet

Vanaf 1 juli wordt de bezoekersregeling nog verder versoepeld voor alle verpleeghuizen waar geen corona is, liet minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) afgelopen week weten. Bij het bezoek moet wel de 1,5 meter afstand aangehouden worden.

Wereldwijd bleken verpleeghuizen een blinde vlek tijdens de coronapandemie. Bewoners zijn vanwege de vaak hoge leeftijd en gezondheidsproblemen extra kwetsbaar voor het virus.

Uit cijfers van Verenso, de vereniging van specialisten in de ouderengeneeskunde, blijkt dat tot dusver bijna tienduizend ouderen in tehuizen besmet raakten. Bijna tweeduizend van hen overleden aan de gevolgen van het virus.

Die piek ligt op dit moment achter ons. Per dag werden er de afgelopen maand zelden meer dan vijf besmette verpleeghuisbewoners gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).