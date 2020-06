Er is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een voertuig in brand gestoken in Arnhem, deze keer in de wijk Klarendal. Omroep Gelderland meldt dat een motor in brand werd gestoken in de Hovenierstraat. De stad wordt al maanden geteisterd door meerdere voertuigbranden.

Begin mei werd een 39-jarige Arnhemmer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de branden. Later volgde de arrestatie van een 42-jarige vrouw.

Ondanks deze aanhoudingen lijkt er echter nog geen einde te komen aan de reeks voertuigbranden. Vorig weekend vatten nog een auto en een busje vlam in de wijk Klarendal. Op het hoogtepunt in april werden in één week tijd zeventien voertuigen in brand gestoken.

Vrijwel alle branden vonden in woonwijken plaats. Een aantal keer moesten huizen worden ontruimd vanwege de rook die vrijkwam bij de branden. Sindsdien wordt in een aantal wijken meer gesurveilleerd door de politie.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en vraagt mensen die meer weten om zich te melden.