Hagel- en onweersbuien die gepaard gingen met zware windstoten hebben zaterdag voor wateroverlast gezorgd in het noordoosten van het land. Daarnaast kwamen op diverse locaties meldingen binnen van veelal omgevallen bomen, melden veiligheidsregio's in gesprek met NU.nl.

Het KNMI had uit voorzorg code oranje afgegeven voor de provincie Groningen, terwijl voor Drenthe en Overijssel enkele uren code geel gold. Inwoners werden gewaarschuwd voor windhozen, onweersbuien en mogelijke hagel.

In het Drentse Balloo zou het weer diverse bomen hebben ontworteld, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio in gesprek met NU.nl. Op diverse andere locaties zouden omgevallen bomen wegen hebben geblokkeerd, zoals in Assen.

Een andere plaats waar inwoners hinder ondervonden van het slechte weer, is het Groningse Veendam. De Veiligheidsregio Groningen ontving meerdere meldingen van wateroverlast, en op de sociale media werden beelden gedeeld van ondergelopen straten.

Ook zouden lantaarnpalen zijn geknakt en kregen meerdere huizen te maken met enige mate van stormschade.

45 Regen waait door harde wind overdekt winkelcentrum in Veendam binnen

Ook zondag gaat het regenen

Tot dusver zou er sprake zijn van één gewonde. In Tynaarlo raakte een automobilist de macht over het stuur kwijt en eindigde hij in de sloot. De automobilist is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, aldus RTV Drenthe.

De laatste buien verlaten later via Groningen het land. In de nacht van zaterdag op zondag is het wisselend bewolkt en kan er af en toe nog een buitje vallen. Ook zondag is er kans op regen.