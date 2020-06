Het Rode Kruis beëindigt zaterdag haar digitale collecteweek, die werd opgezet nadat collectanten uit voorzorg voor het coronavirus niet langs de deuren gingen. De organisatie houdt recht op een fysieke collecteweek, evenals zo'n negen andere goede doelen die door corona de collectebussen in de kast hielden, vertelt een woordvoerder van Stichting Collecteplan aan NU.nl.

Doordat zij nog een fysieke collecteweek mogen organiseren, kunnen in het najaar meer collectanten langskomen dan normaal. Het is echter nog niet duidelijk of alle geannuleerde collecteweken worden ingehaald.

Volgens de woordvoerder kan de planning parten spelen. "Er zijn nog een beperkt aantal collectevrije weken vrij, en organisaties moeten zich ook voorbereiden op de collecteweek van volgend jaar."

Behalve het Rode Kruis hielden onder meer Nationaal Fonds Kinderhulp, de Hartstichting en het Longfonds digitale collectes, met respectabele opbrengsten van 125.000 euro, 355.523 euro en 467.050 euro. Het Longfonds heeft al toegezegd de mogelijkheden voor een extra collecteweek te onderzoeken, evenals ReumaNederland en de Hartstichting.

Collecteweken na de zomervakantie lijken hoogstwaarschijnlijk door te gaan, te beginnen met collectanten namens KWF Kankerbestrijding, die in de week van 30 augustus langs de deuren gaan.

