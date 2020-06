Het KNMI waarschuwt zaterdagmiddag voor onweersbuien in het noorden en noordoosten van het land, met lokaal zware windstoten, veel regen en hagel.

Aan het begin van de avond trekken de onweersbuien weg. Het KNMI gaf alsnog kortstondig code oranje af voor de provincie Groningen, vanwege forse hagelbuien.



Zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag is het wisselend bewolkt en kan er af en toe nog een buitje vallen.

Vanwege de regenbuien koelt het in de nacht van zaterdag op zondag af naar ongeveer 15 graden. Ook zondagochtend is het bewolkt met af en toe een bui. Later op de zondag wordt het droog, maar het blijft fris aanvoelen en het wordt maximaal 20 graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.