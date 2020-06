Een fietser is zaterdagmiddag in het centrum van Utrecht gewond geraakt bij een aanrijding met vermoedelijk een bus. Een traumahelikopter was opgeroepen om medische assistentie te verlenen.

Vermoedelijk is de fietser aangereden door een bus bij het Janskerkhof. Het slachtoffer lag vlak na het ongeval op de grond en de fiets ook. Vlak daarvoor stond een bus stil. Inmiddels is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.

Het gebied rond het ongeval is afgezet. Er zijn meerdere ambulances en politie-eenheden aanwezig. Ook staan er veel mensen te kijken.

De politie is inmiddels begonnen met het onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Er wordt gesproken met getuigen en ook wordt er technisch onderzoek gedaan.

Het openbaar vervoer in de Utrechtse binnenstad is stilgelegd.