Verspreid over het land zijn er zaterdag regen- en onweersbuien, die vooral in het oosten en noordoosten van het land zwaar zullen zijn. Later op de dag klaart het overal op.

Afgelopen nacht is het kwik niet onder de 18 graden gezakt. Overdag zal de temperatuur stijgen naar 22 graden aan zee tot 26 graden in het binnenland. Het hitteplan is daar nog steeds van kracht

Later op de dag steekt er een matige zuidwestenwind op die in de kustgebieden krachtig kan worden.

Zondag wordt het koeler met 21 graden, is er soms zon en valt er een enkele bui.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.