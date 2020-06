De regen die vrijdagavond viel heeft voor veel wateroverlast gezorgd in met name de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland. In Tilburg liep volgens Omroep Brabant onder meer de begane grond van het Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis vol met water.

Op andere plekken in Tilburg vielen bomen om en kwamen straten onder water te staan. Ook vanuit Rijen en Helmond kwamen meldingen binnen van overlast, net als uit Dordrecht en Zwijndrecht.

Volgens de ANWB stonden er korte tijd files op de A58, A27 en A2 doordat weggebruikers langzamer gingen rijden.

Het treinverkeer ondervond ook hinder. De NS meldde dat door een omgevallen boom op het spoor er tussen de stations Gilze-Rijen en Tilburg Universiteit geen treinverkeer mogelijk is. Deze storing werd in de loop van de avond verholpen.

47 Compilatie: Zo trokken de zware buien over Nederland

Code geel afgekondigd

Het KNMI gaf voor de zuidelijke- en middenprovincies vrijdagavond code geel af. Er werden de hele avond flinke onweersbuien verwacht die gepaard konden gaan met hagel en windstoten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldt aan RTL Nieuws het vrijdagavond drukker dan normaal te hebben door de regenval.

Op sociale media verschenen meerdere foto's van Brabantse straten die vol met water staan.

Ook Valkenswaard stond onder water (Foto: NU.nl/Ruud de Lau)

Eerste tropische dag van het jaar

In De Bilt werd vrijdag voor de eerste keer van het jaar een landelijke tropische dag gemeten. De temperatuur steeg om 16.40 uur naar 30 graden.

Woensdag en donderdag werden de 30 graden al in de zuidelijke en oostelijke regio's van het land gehaald. De temperatuur in De Bilt is echter leidend om te kunnen spreken van een landelijke tropische dag en daar bleef het kwik de afgelopen dagen net onder de 30 graden steken.

Noord-Brabant moet volgens Weerplaza de komende tijd rekening houden met meer warme dagen. Door regenval zal de temperatuur echter wel iets afnemen. Dit weekend worden er meer forse buien verwacht.