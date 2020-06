De gemeente Helmond heeft een noodverordening afgekondigd voor de hele stad na aanwijzingen dat relschoppers vrijdagavond opnieuw van plan zijn om voor ongeregeldheden te zorgen. De politie is massaal aanwezig.

Een woordvoerder meldt aan NU.nl dat de politie vooralsnog alleen preventief aanwezig is. Er wordt gefouilleerd.

De noodverordening geldt tot zaterdagochtend 6.00 uur.

De politie wil voorkomen dat het net als dinsdag uit de hand loopt. Een groep van 100 tot 150 jongeren kwamen toen af op een illegale bokswedstrijd. Ze staken vuurwerk af en gooiden met stenen naar de politie. Zes personen werden aangehouden.

Het is op meer plekken onrustig in Noord-Brabant deze week. Donderdagavond was het raak in de Eindhovense wijk Tongelre, waar jongeren hadden opgeroepen om de rellen van dinsdag in Helmond "te overtreffen". De politie verrichte daar 21 aanhoudingen voor samenscholing. Vijf arrestanten hadden bivakmutsen bij zich.