De eerste landelijke tropische dag van dit jaar is een feit. De temperatuur steeg vrijdag om 16.40 uur naar 30 graden in De Bilt.

Woensdag en donderdag werden de 30 graden al in de zuidelijke en oostelijke regio's van het land gehaald. De temperatuur in De Bilt is echter leidend om te kunnen spreken van een landelijke tropische dag en daar bleef het kwik de afgelopen dagen net onder de 30 graden steken.

Vorig jaar werd de tropische waarde op 2 juni in De Bilt bereikt. Gemiddeld is het rond 12 juni ergens tropisch warm in Nederland.

5 mei 1916 was de vroegste eerste landelijke tropische dag van het jaar ooit, sinds de metingen begonnen in 1901. In Venlo en Gemert werd het op 21 april 1968 32,2 graden en daarmee was dat de eerste regionale tropische dag ooit.

Gemiddeld is het landinwaarts vier tot zes keer per jaar tropisch warm volgens Weerplaza. Een jaar zonder tropische dagen in De Bilt kwam na 1901 36 keer voor. Vanaf 1994 was het elk jaar wel een keer tropisch warm in Nederland.

Met name Noord-Brabant maakt volgens het weerbureau nog kans op een hittegolf deze periode. Daarvoor moet het alleen zaterdag nog 25 graden of meer worden. Dat lijkt op veel plekken te gaan lukken.

Er is sprake van een hittegolf als het minstens vijf dagen op rij 25 graden of warmer wordt, waarbij op drie dagen de temperatuur zelfs tot minimaal 30 graden stijgt.

Vrijdagavond en in het weekend gaan forse buien vanuit het zuiden voor verkoeling zorgen en wordt de hitte verdreven, aldus Weerplaza.