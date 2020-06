Dit weekend komt er naar verwachting een eind aan de zomerse en tropische hitte. Vanaf vrijdagavond is er lokaal kans op een pittige regen- en onweersbui en ook de verdere dagen verlopen wisselvallig.

Vanaf vrijdagmiddag is het met name in de zuidelijke provincies verstandig om de regenradar in de gaten te houden, maar het blijft op de meeste plekken tot de avond droog. Zeer lokaal kan in het zuiden wel een pittige bui ontstaan die gepaard kan gaan met onweer, hagel en stevige windstoten.

Ook moet je in de middag nog oppassen in de zon. Met zonkracht 8 op een schaal van 10 kan een onbeschermde huid al in 10 tot 15 minuten verbranden.

In de avond en nacht is ook in de rest van het land kans op een forse bui. Wel blijven de temperaturen aan de hoge kant, waardoor het door de hoge luchtvochtigheid benauwder kan aanvoelen.

Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het niet echt af. Op sommige plaatsen zal de temperatuur opnieuw niet lager uitvallen dan 20 graden, een zogeheten tropennacht.

140 Weerbericht: Fikse onweersbuien met hagel verwacht

Zaterdag nog kans op zomerse warmte, zondag frisser

Zaterdag trekken er in de ochtend opnieuw pittige regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Vooral in het oosten is kans op onweer, waar het lokaal 27 graden kan worden. Als in Brabant de 25 graden wordt gehaald, is daar officieel sprake van een hittegolf. In het westen wordt het minder warm met maximaal 22 tot 24 graden.

In de loop van de middag en avond wordt de kans op een bui iets kleiner. De zon laat zich zaterdag zo nu en dan zien.

Zondag blijft het wisselvallig en is er af en toe kans op een bui. Wel zijn deze veel minder heftig dan zaterdag. Het is met hooguit 21 graden en een matige zuidwestenwind een stuk frisser.

In heel Nederland zochten mensen én dieren de afgelopen dagen verkoeling op. In Dierenpark Amersfoort kregen de apen een ijsje. (Foto: Pro Shots)