Vrijdag opnieuw een zonnige dag, met temperaturen tussen de 29 tot 33 graden. In het zuiden van het land kan mogelijk onweer voorkomen.

In het noorden van het land stijgt het kwik naar 29 graden, maar in het zuiden kunnen de temperaturen verder oplopen.

's Middags wordt het in het zuiden steeds meer bewolkt, wat kan leiden tot forse regenbuien of zelfs onweer. Vanwege de mogelijk zware buien geldt vanaf 18.00 uur code geel in de zuidelijke provincies.

