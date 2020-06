De gemeente Eindhoven heeft donderdagavond een noodverordening afgekondigd voor het stadsdeel Tongelre uit vrees voor rellen. Op sociale media zeggen jongeren de ongeregeldheden in Helmond van dinsdag te "willen overtreffen".

De noodverordening is ingegaan om 18.00 uur en duurt tot vrijdagochtend 6.00 uur. Op beelden is te zien dat er veel politie aanwezig is in het stadsdeel.

De politie meldt vrijdagochtend tot dusver 21 jongeren te hebben aangehouden in Tongelre voor samenscholing. Eerder op de avond werden al vijf jongeren gearresteerd omdat zij bivakmutsen bij zich bleken te hebben.

Volgens de gemeente zijn er aanwijzingen dat jongeren in groten getale naar het stadsdeel Tongelre willen komen om voor ongeregeldheden te zorgen. Burgemeester John Jorritsma schrijft in een verklaring dat er bovendien wordt gevreesd dat voetbalhooligans op de oproep zullen afkomen.

"Wij staan niet toe dat bepaalde groepen de veiligheid in Eindhoven in gevaar brengen door de openbare orde te verstoren", meldt de gemeente. "Dergelijk gedrag tolereren we niet."

De gemeente zegt hard op te treden tegen relschoppers. "Daarvoor geldt wat ons betreft zero tolerance."

Politie aanwezig na afkondigen noodverordening Eindhoven (Foto: Pro Shots)

Reactie op rellen Helmond

De aangekondigde rellen zouden een reactie zijn op de gebeurtenissen van dinsdag in Helmond.

Een groep van ruim honderd jongeren misdroeg zich daar 's avonds op straat door stenen te gooien en vuurwerk af te steken. Ze zouden zijn afgekomen op een illegale bokswedstrijd.

Zes personen werden aangehouden door de politie.