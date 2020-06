Het Openbaar Ministerie (OM) heeft anderhalf jaar cel geëist tegen de 26-jarige man die vorig jaar een agent in Rotterdam bewusteloos sloeg toen de diender een trouwstoet controleerde. Ook wil het OM dat er tbs met voorwaarden wordt opgelegd aan Shahid B., zo melden meerdere media.

Tbs met voorwaarden betekent dat de persoon niet gedwongen wordt verpleegd, maar zich wel aan bepaalde afspraken moet houden.

De agent kampt nog steeds met het letsel dat hij aan de klap heeft overgehouden. Als gevolg hiervan moet hij ook binnen de politie een andere baan zoeken.

De diender wilde een van de gasten aanhouden nadat de trouwstoet veel overlast veroorzaakte en weigerde de aanwijzingen van de politie op te volgen. Toen B., de broer van de bruid, zag dat iemand werd opgepakt rende hij naar de agent toe en sloeg hem op zijn achterhoofd.

Ook de bruidegom, diens vader en de moeder van de bruid zijn aangehouden op verdenking van het beïnvloeden van getuigen. Er waren beelden van de klap verspreid, maar het drietal probeerde alsnog de arrestatie van B. te voorkomen.

'Medelijden met B.'

Tijdens eerdere zittingen is ook duidelijk geworden dat de verdachte problemen heeft. Zo heeft hij grote schulden en zat hij voor zijn arrestatie in een traject voor begeleid wonen. Daarbij heeft de man een laag IQ, een antisociale persoonlijkheidsstoornis en een cannabisverslaving.

Zijn voorarrest was enige tijd geschorst vanwege de persoonlijke problematiek, maar na het schenden van de voorwaarden van de schorsing werd de twintiger een week later weer vastgezet. De man had eerder al een voorwaardelijke celstraf van een jaar opgelegd gekregen. Het OM wil dan ook dat B. deze alsnog uitzit.

Tegen Hart van Nederland zegt de agent dat hij medelijden heeft met B., omdat hij zonder moraal is opgevoed door zijn familie en dus niet weet wat goed of fout is. Dat heeft de agent herhaald in de rechtbank.

De gemeente Rotterdam heeft inmiddels bepaald dat een trouwstoet vooraf aangemeld moet worden. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete opgelegd krijgen.