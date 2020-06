Defensie gaat de huidige m-fregatten (foto) van de marine vervangen aangezien die "aan het einde van hun levensduur" zijn. De belangrijkste taak van de nog te bouwen nieuwe fregatten wordt het bestrijden van onderzeeboten, schrijft Defensie op zijn website.

De fregatten worden kleiner en goedkoper dan zijn voorgangers. Er is voortaan niet langer plaats voor 160 bemanningsleden, maar voor 110.

De schepen worden wel zwaar bewapend. Zo krijgen ze luchtdoelraketten, op afstand bedienbare mitrailleurs en lichte mitrailleurs "tegen oppervlaktedreigingen". Ook wordt er een opvolger van de Harpoon-antischipraket aangeschaft.

Tegen onderzeeboten wordt een nieuw soort torpedo aangeschaft. "Voor de verdediging tegen vijandelijke torpedo's krijgen de fregatten een systeem om vijandelijke torpedo's te misleiden", aldus Defensie. "In de toekomst volgt een nog te ontwikkelen zogenoemd hardkill-systeem, een antitorpedo-torpedo."

Naast het bestrijden van onderzeeboten, moeten de fregatten worden ingezet voor bescherming van andere eenheden. "Ze moeten wereldwijd inzetbaar zijn voor maritieme gevechts- en veiligheidsoperaties en assistentie."

Artist impression van het nieuwe fregat. (Foto: Defensie)

Oplevering waarschijnlijk in 2027

Het ontwerp voldoet aan de eisen van Defensie en de NAVO, wat betekent dat de onderzoeksfase is voltooid. De Nederlandse scheepsbouwer Damen gaat het fregat bouwen en Thales levert het geïntegreerde radar- en vuurleidingssysteem.

De verwachting is dat het schip in 2027 wordt opgeleverd. Dat is twee jaar later dan gepland.