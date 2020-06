Het flatgebouw in Arnhem waarin tijdens de afgelopen jaarwisseling een fatale brand woedde, blijkt geen bouwtechnische fouten te bevatten die hebben bijgedragen aan de fatale gebeurtenissen. Ook de lift waarin de slachtoffers zijn gevonden, lijkt niet te zijn uitgevallen, zo blijkt woensdag uit onderzoek van de woningcorporatie.

De brand is volgens het onderzoek ontstaan doordat een bewoner in de dagen voor de jaarwisseling twee bankstellen in het portaal had gezet. Kinderen hebben vervolgens in de fatale nacht vuurwerk afgestoken. Daardoor vatten de achtergelaten meubels vlam en ontstond er een zeer hevige brand.

De slachtoffers, die waarschijnlijk niets van de brand hadden meegekregen doordat er vanwege het afgestoken vuurwerk al rook in de lucht hing, zijn die nacht met de lift naar beneden gegaan.

Een volgens het onderzoek waarschijnlijk scenario is dat de lift is blijven werken, "maar dat de slachtoffers bij het arriveren op de begane grond zijn overvallen door het vuur". "In dat geval zijn de slachtoffers erin geslaagd de liftdeur weer te sluiten. Daarna is de lift naar de derde etage gegaan, ofwel door een handeling van een van de personen in de lift, ofwel doordat een andere bewoner op een bovengelegen etage op de liftknop heeft gedrukt."

De banken worden als fatale factor gezien. Er zijn geen andere bouwtechnische oorzaken gevonden die het vuur of de rookontwikkeling hebben kunnen verergeren.

Het gezin in de lift is overvallen door de rookontwikkeling. De vader en zijn zoon kwamen om het leven. De moeder en haar dochter zijn zwaargewond geraakt.

Vorige week stonden de kinderen die de brand hebben veroorzaakt voor de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een werkstraf van zestig uur geëist. Maandag volgt de uitspraak.